“La quiero, mucho, mucho”: AMLO descarta conflicto con Sheinbaum por debate

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó este viernes que exista un conflicto con la candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, tras el debate del pasado domingo por la noche.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador criticó a quienes aseveran que existe dicha situación, y recalcó que a Sheinbaum Pardo la quiere “mucho, mucho, mucho”.

“No hay que generalizar, hay excepciones honrosas, pero el resto de los conductores de (Radio) Fórmula y de todos los medios, le dieron una interpretación sesgada a lo que dije sobre el debate. Y fíjense la mala fe, la manipulación: inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones”, declaró.

“Ellos (los críticos) volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido al Gobierno que me inconforme con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho, mucho, mucho”, puntualizó.

El mandatario mexicano enfatizó en que quienes lanzaron la versión de su conflicto con la candidata morenista “hicieron el ridículo”.

“Pero fíjense, queriendo como se dice coloquialmente amarrar navajas, cucándome, pero la verdad es de pena ajena, porque hacen el ridículo. Eso fue lo que interpretaron”, expuso

El pasado 9 de abril, el mandatario mexicano reclamó que la narrativa del primer debate presidencial “salió de todo lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación”.

En dicha mañanera, el tabasqueño criticó que no se haya defendido lo relacionado en su Gobierno, en lo que parecía ser una crítica hacia Sheinbaum Pardo.

“A pesar de toda es campaña de desprestigio, todavía hace uno o dos días en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada”, dijo.

“Lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándoles a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer, y ‘qué mal estamos en salud’, sin reconocer absolutamente nada: ‘qué mal en educación’,’ qué mal en todo’. Aún así no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa las preguntas”, expuso.