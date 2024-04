Fiscalía por caso Ayotzinapa analiza 35 cuerpos: Rosales

La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa analiza 35 cuerpos de los 2 mil que tiene acumulados la fiscalía general de Guerrero, para saber si pertenecen a los 43 normalistas desparecidos en 2014, informó Vidulfo Rosales, abogado de los deudos de las víctimas.

«Nos dijeron que la fiscalia de Guerrero encontró 2 mil cuerpos en Iguala y sus alrededores y que con motivo de esas hallazgos, la fisclia Especialista del Caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer el análisis de algunos. Le entregaron 132 cuerpos conforme a las características y edades de los estudiante. Despues de la depuracion solo se examinarán 35. Hasta ahorita solo un cuerpo fue estudiado y con resultados negativos para alguno de los estudiantes».



Este lunes un contingente de madres y padres de los estudiantes se trasladaron del plantón que mantienen en inmediaciones de Palacio Nacional a la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.



Al concluir el encuentro, Vidulfo Rosales dijo que las autoridades también les indicaron cómo van las investigaciones en lo terrenal. «Ha habido cerce de 90 hallazgos que fueron encontrados, de los cuales no hay casos positivos para los estudiantes. «En el tema de procesos penales, ahí la información fue mínima, no tienen organizada la información, nos refieren porque fue muy apresurada esta reunión».



Agregó que la fiscalía no le ha permitido la intervención al equipo argentino de antropología forense para participar en el análisis y procesamiento de los hallazgos.