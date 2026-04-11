México y EU acuerdan plan de modernización para infraestructura fronteriza

México y Estados Unidos refrendaron su compromiso de fortalecer la modernización de la infraestructura fronteriza y reforzar la seguridad en los cruces internacionales durante la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EU sobre Puentes y Cruces Internacionales, realizada los días 8 y 9 de abril en Washington, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la dependencia, el encuentro es el principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza, orientados a consolidar una frontera “más segura, moderna y eficiente”, en línea con objetivos compartidos de seguridad, facilitación comercial y competitividad regional.

En la sesión inaugural, el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, señaló que “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”.

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

En el marco de la reunión, ambas delegaciones revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de la frontera común y analizaron temas prioritarios en materia de inspección conjunta de carga, modernización de sistemas, Revisión No Intrusiva (RNI) y coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de agilizar los cruces y prevenir actividades ilícitas.

La SRE indicó que entre los resultados del encuentro destacan avances en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica bilateral, la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios y el fortalecimiento de la planeación conjunta de largo plazo en seguridad, infraestructura fronteriza y facilitación logística.

Asimismo, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar los flujos transfronterizos y fortalecer los espacios técnicos especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura en la frontera común.

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de Defensa, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, así como representantes de gobiernos estatales fronterizos. Por parte de Estados Unidos participaron funcionarios de diversas dependencias federales y representantes de entidades fronterizas.

