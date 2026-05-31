Ambulancia termina impactada con gasolinera por evitar choque; hay un lesionado

Una ambulancia chocó contras una gasolinera en la colonia Inalámbrica esto al evitar un chique con una pick up, trasladaban a un hombre atropellado el cual resultó con más lesiones.

El accidente ocurrió justo por la media noche de este domingo cuando la ambulancia de la Cruz Roja con el número económico 035 cuando en la calle 66 y Zarco sale una pickup de un estacionamiento de manera sorpresiva a lo cual el conductor de la ambulancia trata de esquivar.

Al valantear la ambulancia termina impactandose con un OXXO Gas y justo con una bomba de gasolina, el impacto fue tan fuerte que la unidad médica terminó volcada.

Cabe destacar que en la unidad médica viajaba un herido el cual había sido atropellado resultando con nuevas heridas y otras fracturas debido al accidente de la pickup presunta responsable se retiró del lugar ya que nunca hubo contacto entre ambas unidades.

Equipos de emergencia como bomberos, policía vial y otras unidades médicas acudieron para ayudar a sus compañeros y trasladaron al herido a un hospital cercano.