México tiene todas las condiciones de seguridad para celebrar la Copa Mundial: FMF

Querétaro, Qro. Durante la apertura del segundo Congreso de Futbol Formativo, celebrado en Querétaro, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, retoma las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para subrayar que México tiene todas las condiciones operativas y de seguridad para celebrar la Copa Mundial, a pesar de la violencia registrada el fin de semana en diferentes regiones del estado de Jalisco.

“Estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos de seguridad como para llevar a cabo una Copa del Mundo”, sostiene Arriola horas antes de encabezar la comitiva de la FMF que asistirá al partido entre el representativo nacional e Islandia en el estadio Corregidora.

“Fue muy relevante para el futbol mexicano saber que el titular de la FIFA y la presidenta de la República emitan declaraciones muy claras de soporte al país. La comprobación de eso es que hoy vamos a tener un partido importantísimo de la selección nacional en su preparación para el torneo”.

En un video difundido el martes en redes sociales, Infantino descartó que existan cambios de sede o reubicación de partidos para la Copa, debido a la situación de violencia que enfrenta Guadalajara, anfitriona de cuatro encuentros de la fase de grupos, además del repechaje internacional. Con el mismo énfasis, pero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó la seguridad de los equipos participantes y disipó las dudas sobre la organización. “Están todas las garantías, todas, no hay ningún riesgo”, dijo.

Arriola parte de ese respaldo para destacar la relevancia del encuentro amistoso en la ciudad queretana. “Hemos planeado este encuentro desde hace meses y hoy tenemos aquí la prueba de que tenemos todas las condiciones en México para ser los mejores anfitriones”, agrega. “Las condiciones son óptimas, lo han repetido varios gobernadores, incluido el mandatario de Jalisco (Pablo Lemus) y el de Querétaro (Mauricio Kuri). El Mundial va a ser una fiesta”.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, el operativo para el México-Islandia tendrá seis anillos de seguridad, ubicados en los límites de la localidad, además de vigilancia permanente en gradas y palcos. Habrá 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, además de fuerzas federales de la Secretaría de Defensa Nacional y seguridad privada.