México Sub-23 golea 4-0 a Panamá y se encamina a la medalla de oro de los Centroamericanos

Ciudad de México. La mexicana de fútbol Sub-23 allanó su camino de selección hacia la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al golear este miércoles 4-0 a Panamá en la primera de las dos semifinales.

El cuadro azteca buscará ahora el bicampeonato tras imponerse en San Salvador 2023 y sumar su octavo título regional, consolidándose como el país con más medallas de oro (7), además de alcanzar su decimocuarta final en la historia de esta justa.

El partido, disputado en el Estadio Moca 85, se desarrolló bajo condiciones climáticas exigentes: 31 grados, sensación térmica de 35 y 79 por ciento de humedad.

El mal estado de la cancha, con césped seco y bordes en diferentes puntos, no fue obstáculo para el dominio del Tricolor, que vistió un uniforme completamente en negro con vivos verdes y rojos en mangas y cuello, mientras que Panamá salió con su vestimenta alternativa: jersey en verde aguamarina, calzoncillo y medias en blanco.

La oncena nacional impuso condiciones desde el arranque. Al minuto 7, Gael García abrió el marcador con un fuerte testarazo tras un centro de Sebastián Aceves desde la franja derecha. Nueve minutos después, Omar Vázquez habilitó con un pase elevado a Joaquín Moxica, quien también de cabeza colocó el balón en el ángulo inferior.

Antes del descanso, al 32′, García robó un balón a una defensa rival y creció de nuevo a Moxica, para que éste firmara el 3-0, su doblete en el partido y su tercer tanto en el torneo.

Panamá no elaboró ​​ninguna jugada de peligro en el primer tiempo; el portero mexicano, Giovanny Camacho, ni siquiera tocó el balón. Esa situación cambió en la parte complementaria, cuando Panamá adelantó líneas y el cancerbero nacional se alzó como la figura del equipo mexicano.

La lluvia sorprendió en el segundo tiempo

En medio de un aguacero torrencial que comenzó a caer desde el minuto 70 hasta el 85, el guardameta del Pachuca realizó intervenciones espectaculares: atajó un trallazo al delantero Rúben Collymore, desvió un remate de taquito de Blas Pérez y rechazó un disparo a quemarropa de Ángel Díaz. Incluso, en la última jugada del encuentro realizó todavía una doble atajada a dos tiros dentro del área. Su acción fue determinante para mantener el marco imbatido.

El último gol mexicano cayó en el tiempo de compensación, cuando Octavio Vázquez envió un disparo al ángulo izquierdo desde dentro del área tras un centro proveniente de la banda derecha.

El paso de México en el torneo ha sido perfecto: venció 1-0 a Venezuela, empató 1-1 ante República Dominicana y goleó 4-1 a Guatemala. Ahora espera rival para la gran final, que surgirá del encuentro entre Colombia y Venezuela, programado para la tarde.noche de este mismo miércoles. La final se disputará el viern