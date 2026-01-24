“México siempre va a ser libre, independiente y soberano”, subraya Sheinbaum desde Reynosa

Reynosa, Tamps. Desde la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que “nosotros negociamos”, y “trabajamos con nuestros vecinos”, pero insistió que nunca nos subordinamos.

A solo unos kilómetros del puente internacional con Estados Unidos, refrendó que “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí. En esta frontera es todavía más simbólico decirlo”.

En medio de la tensión global que se ha generado a la par de las declaraciones de mandatarios en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y las constantes referencias que ha hecho sobre México el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la jefa del Ejecutivo federal, señaló: “Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”.

Sheinbaum Pardo acudió este sábado a la Unidad Habitacional Florencia en la periferia de Reynosa, y en la que hoy se entregaron los primeros departamentos, así como otros apoyos del programa Viviendas para el Bienestar por medio de distintas dependencias federales.

Ante cientos de personas que acudieron pese a las bajas temperaturas que se registran este fin de semana en gran parte del país, destacó que “seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación, justicia y bienestar”.

Junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, agregó que antes de que llegara la cuarta transformación, la vivienda se había vuelto “un negocio” durante los gobiernos neoliberales, pero recalcó que “debe ser un derecho; no un negocio, no una mercancía, no un privilegio”.

Tanto el gobernador como el director general del Infonavit detallaron que para Tamaulipas se estableció una meta sexenal de 84 mil viviendas nuevas, y tan solo en el año pasado ya se contrató la construcción de 45 mil.