México se afianza como proveedor líder de autopartes de EU en el 2025

Pese al nuevo proteccionismo comercial estadounidense, durante el 2025 México se afianzó como líder en proveeduría de autopartes en el vecino del norte.

El año pasado la participación de mercado de México en las importaciones estadounidenses creció a 43.74% desde el 42.86% registrado el año previo, destacó la Industria Nacional de Autopartes (INA), que recordó que el 2025 fue un año retador por la presencia de aranceles impuestos a la industria automotriz, acero y aluminio.

Pese al nuevo proteccionismo comercial estadounidense, durante el 2025 México se afianzó como líder en proveeduría de autopartes en el vecino del norte.

El año pasado la participación de mercado de México en las importaciones estadounidenses creció a 43.74% desde el 42.86% registrado el año previo, destacó la Industria Nacional de Autopartes (INA), que recordó que el 2025 fue un año retador por la presencia de aranceles impuestos a la industria automotriz, acero y aluminio.

En tanto, algunos de los competidores de México en el mercado estadounidense perdieron participación, tal es el caso de China, que pasó de 7.62 a 6.65%; y Alemania, que se movió de 5.28 a 4.4 por ciento.

La industria de autopartes mostró que, durante el 2025, algunos meses la cuota de mercado de México superó los 46 puntos porcentuale

“México no solo participa en la industria automotriz de Norteamérica, la lidera. En 2025, más de cuatro de cada 10 autopartes que importó Estados Unidos se fabricaron en nuestro país”, destacó Julio Galván, gerente de estudios económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El mercado de Estados Unidos concentra el 87% de las exportaciones mexicanas del sector, seguido por Canadá con 4%, Brasil con 1.5%, Corea del Sur con 1.2% y 1% de China.

La INA destacó que la industria mantiene fundamentos sólidos y una fuerte integración con la producción automotriz de Estados Unidos, donde en 2025 se fabricaron más de 10.1 millones de vehículos, factor que impulsa la demanda regional de componentes.

La industria nacional de autopartes produjo 119,002 millones de dólares, consolidándose como uno de los pilares de la manufactura nacional.

Aun cuando la producción de autopartes mostró disminución de 2.2% respecto al 2024, cuando se logró 121,689 millones de dólares, la industria de autopartes reportó montos superiores a los observado en el 2019, el 2020 y el 2021.

Según la INA, en el 2025 el sector registró un valor promedio mensual de producción de 9,917 millones de dólares, “reflejando la estabilidad del mercado y la fortaleza de la cadena de suministro automotriz en México, pese a un entorno internacional con ajustes en producción y comercio”.

Dentro de la estructura productiva del sector, los componentes eléctricos concentraron la mayor participación, al representar 19.3% del total de la producción nacional, con un valor de 22,968 millones de dólares.

Otros de los segmentos relevantes son las transmisiones y embragues, al representar 9.8% de participación; telas, alfombras y asientos con el 9.1%; partes para motor con el 8%, además de la suspensión y dirección del auto con el 6.7% de participación.

En conjunto, estos cinco grupos representan 53% de la producción total de autopartes en el país, lo que refleja la especialización de México en componentes clave de la industria automotriz.

En términos regionales, la zona norte se mantuvo con mayor producción, con 52,445 millones de dólares, seguida por el Bajío con 42,565 millones y la región centro con 17,952 millones. Esta distribución confirma la consolidación del corredor automotriz del norte y el Bajío como los principales polos de manufactura automotriz en el país.

Respecto a las exportaciones mexicanas de autopartes, la INA afirmó que se enviaron partes y componentes por un valor de 103,508 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 68,069 millones de dólares, generando una balanza comercial positiva de 35,439 millones de dólares.