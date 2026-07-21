México refinancia deuda por más de 183 mil millones de pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refinanció deuda interna por 183 mil 202 millones de pesos y colocó un nuevo Udibono a 10 años, con el objetivo de distribuir mejor los pagos futuros del Gobierno y reducir presiones en los vencimientos más próximos.

La dependencia explicó este lunes en un comunicado que la operación permitió ampliar en 3.64 años el plazo promedio de la deuda refinanciada.

Como parte del movimiento, Hacienda emitió una nueva referencia de Udibonos —instrumentos gubernamentales cuyo valor se actualiza con la inflación— por 6 mil 763 millones de pesos.

El nuevo bono, identificado con la clave S 370423, vencerá en abril de 2037, pagará un cupón del 4 % y ofrecerá un rendimiento del 4.60 %.

Tras recibir recursos adicionales de la operación de refinanciamiento, su monto total en circulación alcanzó 10 mil 876 millones de pesos.

Hacienda destinó además 4 mil 113 millones de pesos para aumentar la liquidez del instrumento, es decir, facilitar que pueda comprarse y venderse en el mercado.

En la operación se recompraron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos.

Del total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondían a vencimientos de 2026; 21 mil 894 millones a 2027, y 65 mil 867 millones (cerca de 3.758,6 millones de dólares), a fechas posteriores a 2028.

La SHCP afirmó que ambas operaciones fortalecen la estructura de la deuda pública interna, mejoran el calendario de pagos y dan mayor profundidad al mercado financiero nacional.

También, señaló que los resultados reflejan confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y se ajustan al Plan Anual de Financiamiento de 2026 y a los límites aprobados por el Congreso.

La dependencia no informó sobre el número de inversionistas participantes ni sobre el costo total de las comisiones asociadas a las dos operaciones.

“Ambas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna, fortalecer la estructura del portafolio del Gobierno federal y mejorar las condiciones de liquidez y profundidad del mercado local”, concluyó Hacienda.