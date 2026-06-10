México obtiene bronce en tiro con arco en Copa del Mundo Antalya 2026; femenil compite por oro

Antalya. El tiro con arco mexicano obtuvo este miércoles su primera medalla en la Copa del Mundo de Antalya 2026, gracias al bronce de Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González en la prueba de equipos varoniles de arco compuesto.

No fue un camino sencillo para los seleccionados, quienes en su trayecto al podio derrotaron a Kazajistán y Turquía. En la semifinal cayeron 232-234 ante Dinamarca.

En el partido por el tercer lugar, García, Méndez y González superaron 233-232 a India, victoria que les aseguró la presea de bronce.

Equipo femenil busca oro

No fue la única alegría mexicana del día, ya que el conjunto femenil, conformado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo, clasificó a la final tras vencer 234-226 a Kazajistán en cuartos de final y 236-225 a Alemania en semifinales.

Será el próximo sábado en la madrugada (tiempo del centro de México) que competirán por el oro ante Turquía, que dejó en el camino a Irán, Francia y Estados Unidos.