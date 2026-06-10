Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann recordaron cómo fue reencontrarse profesionalmente años después de su divorcio y sorprendieron al hablar de la química que aún existe entre ellos.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann demostraron que la buena relación que han construido tras su separación va más allá de la crianza compartida de su hija Kailani. Durante la plática que tuvieron en el podcast La magia del caos, revelaron qué sintieron al grabar nuevamente escenas íntimas y románticas juntos para la película romántica Hasta el fin del mundo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confiesan cómo fue grabar escenas íntimas después del divorcio

Durante el nuevo episodio del podcast, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann recordaron cómo fue reencontrarse profesionalmente en la película Hasta el fin del mundo y volver a compartir escenas románticas después de su separación.

Entre bromas y confesiones, ambos reconocieron que la experiencia estuvo cargada de emociones: “O sea, ¿qué sentimos básicamente en las escenas acá, cuchi cuchi?”, preguntó Aislinn a su exesposo. A lo que Mauricio respondió: “¿Ah, en esas?”.

Santiago Ruisenor (Santiago Ruisenor)

La plática tomó un giro más íntimo cuando Aislinn quiso saber si Mauricio había sentido las tradicionales “maripositas” al grabar las escenas románticas: “Como que… Las mariposas no son lo mío, es como una marabunta de elefantes”, comentó Ochmann entre risas.

La actriz insistió en conocer más sobre lo que su esposo había experimentado durante la filmación: “¿Qué sentiste?”, le insistió: “Pues eso. ¿Tú sentiste mariposas?”, respondió el actor. “¿Elefantes?”, agregó Aislinn.

“Yo sentí elefantes. Yo creo que…”, añadió el protagonista de El Chema, mientras que Aislinn reconoció que la experiencia tuvo una carga emocional importante: “Pues es que se siente fuerte”, admitió.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

Lejos de generarse incomodidad, ambos coincidieron en que el reencuentro laboral resultó mucho más sencillo de lo que imaginaron.

“Se sintió muy familiar. Se sintió muy en casa. Se sintió… O sea, siento que fluían muy bien”, explicó Mauricio. “Sí. Cero incómodo”, respondió Aislinn. “No, pues es que es una química real, o sea, es como esa no… Y se ve y se nota”, agregó el actor.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann recuerdan de sus primeras escenas juntos

Otro de los momentos que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann trajeron a la plática fue cuando recordaron las primeras escenas románticas que compartieron en la película A la mala, mucho antes de convertirse en pareja.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

La actriz confesó que desde entonces había notado el atractivo de quien años después se convertiría en su esposo.

“Ahora, me estoy saltando la parte de cuchi cuchi porque antes de eso fueron las escenas íntimas. Cuando todavía no teníamos tú y yo nada de nada. Y me acuerdo perfecto de que le dije a mi maquillista o algo así, le dije: ‘Ay, pues miren, yo siempre odio las escenas románticas, pero este chico está guapo, así que voy a tratar de disfrutarlo'”, platicó.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando hablaron del futuro y sobre la posibilidad de volver a darse una oportunidad como pareja. Lejos de descartarlo por completo, los dos optaron por dejar la puerta abierta.

“La vida es cíclica. Cosas pueden pasar, nada está escrito. Nunca digas nunca”, expresó Mauricio Ochmann. “Nunca digas nunca”, agregó Aislinn.

Las declaraciones desataron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo celebran la madurez con la que ambos han construido una relación de amistad y crianza compartida tras el divorcio.