México Femenil Sub-17 clasifica al Mundial tras vencer a Costa Rica

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció por 2-0 a Costa Rica en la última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf, cerró la fase con paso perfecto y se quedó con el boleto al Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo este año en Marruecos.

Al combinado tricolor le costó trabajo abrir la lata, sin embargo, una gran definición de Citlalli Reyes en la recta final del primer tiempo puso la balanza a favor de México, que fue precavido y en los últimos minutos volvió a anotar para quedarse con el boleto a la Copa del Mundo.

Citlalli Reyes abrió el marcador en el México vs Costa Rica

La Selección Mexicana logró abrir el marcador en la recta final del primer tiempo gracias a una buena jugada de Citlalli Reyes, quien dio muestra de su habilidad y puso al Tri en ventaja ante el cuadro tico.

La 10 del Tri hizo un gran control, se quitó a una defensa de encima y después definió con un remate ajustado para vencer a la portera Quesada al minuto 43.

Pura clase de Citlalli Reyes ✨ pic.twitter.com/H30GA4m0Fy — Concacaf W (@ConcacafW) March 22, 2026

Kemberly García selló la victoria tricolor y México jugará el Mundial

Costa Rica tenía muy claro que estaba en juego el boleto a la Copa del Mundo, pero sufrir una anotación en contra iba a ser muy perjudicial, así que cerró filas. No obstante, el Tri encontró el tanto definitivo en la recta final del choque.

Kemberly García se encargó de marcar el 2-0 definitivo al minuto 81 y México disputará la Copa Mundial Sub-17 de Marruecos 2026.

Rumbo a Marruecos 2026 🇲🇽 pic.twitter.com/jMyzVNnkOc — Concacaf W (@ConcacafW) March 22, 2026

Con información de FoxSports