México entrega más de 388 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos

Ciudad de México. Dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México arribaron este lunes al puerto de La Guaira, Venezuela, para entregar más de 388 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo al pueblo venezolano, afectado por los fuertes sismos del 24 de junio pasado.

Se trata de los Buques de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), con toneladas de alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

En un comunicado conjunto de la Marina y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se explicó que la misión, por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades”.

“Si bien la fase inmediata de atención a la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada”, señaló.

Al tocar tierra, se dispuso de 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México para participar en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras.

Los mismos elementos también trabajarán en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades competentes de Venezuela.

El Gobierno de México reconoció el trabajo coordinado entre las dependencias federales con diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron solidariamente en la integración de los víveres e insumos enviados al pueblo venezolano.