México da marcha atrás a envío previsto de petróleo a Cuba en medio de tensiones con EE.UU.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha suspendido su envío de un cargamento de petróleo crudo a la isla de Cuba, publicó este lunes la agencia Bloomberg.

De acuerdo con la publicación, el cargamento sería enviado a mediados de enero y llegaría a Cuba antes de que finalizara el mes, pero los planes fueron suspendidos.

La decisión ocurre en el marco de la presión creciente de Donald Trump en la región tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo en Venezuela.

Hace unos días, la agencia Reuters publicó que el gobierno mexicano está evaluando la posibilidad de seguir enviando petróleo a Cuba ante el creciente temor dentro del gobierno de Sheinbaum de que México pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos por esta política, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El bloqueo estadounidense de petroleros de Venezuela en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro este mes han detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos.

El papel fundamental de México en el envío de petróleo a Cuba también ha puesto al vecino del sur de Estados Unidos en la mira de Washington.

Sheinbaum ha declarado públicamente que México continuará con los envíos de petróleo a Cuba, argumentando que se basan en contratos a largo plazo y que se consideran como ayuda internacional.

Sin embargo, las tres fuentes de alto rango del gobierno mexicano indicaron a Reuters que la política se encuentra bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete de Sheinbaum de que puedan generar antagonismo con Trump.