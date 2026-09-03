Mexicana Rebeca Bernal firma contrato con el Manchester United

Rebeca Bernal se convirtió en la primera mexicana en jugar en la liga de futbol femenil de Inglaterra (Women’s Super League) luego de que este miércoles se confirmó su traspaso al Manchester United, club con el que firmó contrato hasta junio de 2029.

Según diversos reportes, el club inglés pagó 300 mil libras esterlinas (aproximadamente 6.9 millones de pesos) al Washington Spirit, de la National Women´s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, por el fichaje de la ex capitana de las Rayadas del Monterrey.

El propio club hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales dos días antes del partido inaugural de la próxima temporada, programado para este viernes 4 de septiembre ante el London City Lionesses.

“He vivido muchos momentos especiales en mi carrera; el privilegio de representar al Manchester United es realmente increíble. Es evidente que me uno a un gran entorno, Eva (Olid) es una excelente entrenadora y se percibe la determinación de todo el equipo por alcanzar el éxito.

“Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa; de darlo todo, aportando toda mi experiencia y pasión para impulsar al equipo y luchar juntos por lograr nuestros objetivos”, comentó Bernal.

Por su parte, Matt Johnson, director de futbol femenil del Manchester United, expresó: “Rebeca es una jugadora excepcional que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla. Posee la determinación necesaria para triunfar y la mentalidad ganadora para alcanzar el éxito en el Manchester United.

“Todos esperamos con ilusión el inicio de la temporada y ver a nuestras cuatro nuevas incorporaciones, así como a las jóvenes jugadoras que están listas para dar el salto al primer equipo, en el comienzo de una nueva y emocionante era para nuestro club”.

Con el Washington Spirit, de Estados Unidos, Bernal disputó 20 partidos en lo que va de este año. Mientras que con Rayadas del Monterrey participó en más de 250 encuentros, conquistó cuatro títulos y marcó 66 goles, cifras que la consolidaron como un emblema de la institución regiomontana, así como de la Liga Femenil mexicana.