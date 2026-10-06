Messi dice adiós a la selección argentina en partido amistoso contra Benín

Buenos Aires. El legendario Lionel Messi disputará este martes su último partido con la selección argentina de futbol, un amistoso con Benín en el bonaerense estadio Monumental, en una jornada que también contará con recitales, pirotecnia y homenajes para el adiós del capitán con la Albiceleste.

“La Gran Noche del GOAT (acrónimo en inglés de ‘el más grande de todos los tiempos’). Amistoso Internacional #Argentina Benín. 20:00 (horas) Estadio Monumental. Una vez más, ¡todos juntos”, convocó la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) en redes sociales.

Después de 21 años con el combinado argentino, Messi participará en la última fecha de los tres amistosos internacionales que tenía comprometida la selección.

El primer partido se jugó el miércoles pasado, cuando el combinado argentino derrotó 4-0 a Bolivia, y el segundo se llevó a cabo el sábado, cuando el equipo dirigido por el técnico Lionel Scaloni se impuso 7-0 ante Burkina Faso.

La trilogía de amistosos de la selección argentina cierra este martes con la participación de su capitán, que se despedirá así del público argentino.

A sus 39 años, el máximo referente de la selección argentina de futbol anunció en agosto su retiro como internacional tras dos décadas de trayectoria, al afirmar que se “vació” y que no tenía “más para dar” con la camiseta albiceleste.

Trayectoria

Messi debutó con la selección argentina en 2005 y disputó seis Mundiales y siete ediciones de la Copa América.

Foto Afp

Con la Albiceleste conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Además, como capitán de la selección mayor, Messi la condujo hasta la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que perdió por 0-1 ante España.

El delantero anotó ocho goles y dio cuatro asistencias en ocho partidos del certamen, tras el cual anunció el fin de su carrera internacional.

Messi es, además, el máximo goleador histórico de la selección argentina, con 125 tantos y el jugador con más partidos disputados con la Albiceleste, con 207.

El argentino es también el único futbolista que ha ganado ocho veces el Balón de Oro (2009-2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El delantero fue nominado por decimoséptima ocasión al Balón de Oro, cuya edición 70 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.