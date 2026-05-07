Merecemos respeto mutuo, no hagamos las cosas personales: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que las y los gobernadores, así como la jefa del Ejecutivo Federal merecen un respeto mutuo y que cada quien trabaje por sus Estados y por el país.

“Como gobernadora yo sí creo que debemos merecernos un respeto mutuo de los gobernadores y la jefa del Ejecutivo, por supuesto ella tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro aprecio y lo que queremos es trabajar por nuestros Estados. Por eso no hagamos las cosas personales, hagamos las cosas como debemos de hacerlas trabajando nosotros por nuestros Estados y ella por el país. El país tiene muchos problemas y nuestros Estados también”.

En relación a las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y los señalamientos de una supuesta intervención de la CIA en Chihuahua, Maru Campos señaló que se deben dejar de personalizar las cosas y permitir que los procesos sigan su curso, respetando la presunción de inocencia.

“Chihuahua y el país tienen demasiados problemas y debemos de dejar de personalizar las cosas y debemos de dejar de hacer aseveraciones sobre, en este caso, sobre una persona, dejar que el proceso lleve su curso y que no se vulnere la presunción de inocencia”.