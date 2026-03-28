Menor ciclista resulta lesionado tras ser atropellado por vehículo en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.— Un menor de 12 años de edad que viajaba a bordo de una bicicleta resultó lesionado luego de ser embestido por el conductor de un vehículo Toyota en el cruce de las calles Celia Andazola e Ilse Herrera.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el automóvil circulaba por la zona y presuntamente el menor se atravesó de manera repentina, lo que provocó que el conductor no lograra evitar el impacto.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención médica al menor, quien fue valorado en el sitio tras el incidente. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de tomar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para deslindar responsabilidades.