Máximas de 27°C este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana se prevén condiciones mayormente estables en la capital del estado, con temperaturas cálidas por las tardes y frescas por la mañana.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se pronostica una máxima de 22°C y mínima de 7°C, con condiciones también mayormente soleadas; y para el domingo se anticipa una temperatura máxima de 20°C y mínima de 6°C, con cielo parcialmente nublado. Para ambos días se esperan rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía asegurar objetos ligeros ante las rachas de viento previstas para el viernes y mantenerse atenta a los avisos emitidos a través de los canales oficiales.