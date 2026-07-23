Mauricio Ochmann dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez y elogió su relación como papás

Mauricio Ochmann aseguró que, pese a su separación, él y Aislinn Derbez han construido un gran equipo por el bienestar de su hija Kailani.

Mauricio Ochmann sorprendió al dedicar unas palabras a Aislinn Derbez al hablar sobre la relación que ambos han construido como padres de Kailani, varios años después de poner fin a su matrimonio.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez y elogió su relación como padres

Mauricio Ochmann sorprendió al dedicar unas palabras a Aislinn Derbez al hablar sobre la relación que ambos han construido como padres de Kailani, varios años después de poner fin a su matrimonio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

Durante una dinámica de Enfrentados en el programa Sale el Sol, el actor habló sobre la forma en que él y la actriz han enfrentado la crianza compartida de su hija, destacando que, más allá de su historia como pareja, han logrado consolidar un equipo basado en el respeto y la colaboración.

“Pues voy a hablar de ti y de mí. Tú como mamá y yo como papá, siento que hemos hecho un gran equipo”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram)

Ochmann también aseguró que la experiencia de convertirse en padres ha sido transformadora para ambos, ya que les permitió crecer a nivel personal y fortalecer la relación que hoy mantienen.

“Siento que a través de nuestra paternidad y maternidad nos hemos rescatado individualmente nuestras historias de vida y estoy muy orgulloso de nosotros y del equipo y de la complicidad que hemos construido por el bienestar de Kailani”.

Los rumores de reconciliación siguen presentes

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se conocieron en 2014 durante el rodaje de A la mala. Su relación evolucionó rápidamente y, dos años después, contrajeron matrimonio. En 2018 nació su hija Kailani, mientras que en 2020 anunciaron su separación tras casi cuatro años de casados.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruiseñor)

Desde entonces, ambos han reiterado en diversas ocasiones que su prioridad es mantener una relación sana como padres y procurar el bienestar de su hija.

Las declaraciones del actor llegan además en un momento en el que han resurgido las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, luego de que compartieran nuevamente un proyecto profesional con la película Hasta el fin del mundo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruiseñor)

La cercanía que han mostrado durante la promoción de la cinta y la complicidad que reflejan en público han alimentado los rumores entre sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental.

Por ahora, Mauricio y Aislinn continúan demostrando que, independientemente de su situación amorosa, su prioridad sigue siendo Kailani y el equipo que han construido como padres.