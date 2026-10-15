Maru y el mensaje-Bonilla y Azcárraga-Las denuncias de Cruz-Tricolores al grito de impugnación

Con los resultados a punto de turrón tras la investigación de la presunta intervención de agentes de la CIA en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, lo dicho ayer por la gobernadora Maru Campos durante una entrevista exclusiva a un medio nacional no puede, ni debe tomarse en saco roto. La jefa del Ejecutivo chihuahuense reveló que la Fiscalía General del Estado, que en aquel entonces estaba a cargo de César Jáuregui, se fue “por la libre” y que ni siquiera le avisaron de esa supuesta injerencia, lo que derivó en el cisma político que todos conocemos y la mantuvo enfrentada durante meses con la presidenta Claudia Sheinbaum. La Góber consideró que esa actitud del ya exfiscal “no se puede perdonar”, además de señalar que desde ahí se “abrió la caja de Pandora” en la FGE que culminó en la salida de César Jáuregui, quien actualmente continúa en la carrera interna por ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.

La Gobernadora también informó que existen carpetas de investigación por ese polémico caso y la presunta “traición a la patria” en los archivos de la FGE y de la Fiscalía General de la República. Maru es una experta en la política y sus tiempos, por algo se convirtió en la primera alcaldesa de la capital y la primera gobernadora de Chihuahua, nunca habla por hablar y si reveló lo antes mencionado, es por un motivo certero que ayer dejó la víbora chillando, ya que en plena disputa por la candidatura azul y con la presión a tope, recordar la actitud del exfiscal es algo que dejó a más de uno con la ceja alzada.

Por cierto, ayer el exfiscal César Jáuregui y seguramente ya enterado de las declaraciones de la Gobernadora, acudió al Informe de los regidores del PAN en el Teatro de la Ciudad, acompañado del exalcalde Juan Blanco, Jáuregui Moreno les echó porras a los ediles azules, en especial a Isaac Díaz y a Félix Martínez, además, ahí coincidió con la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien estuvo flanqueada por el presidente del Comité Directivo Municipal, César Komaba y por el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Pepe Granillo, además de por el alcalde René Chavira. Se vienen una serie de definiciones al interior de Acción Nacional, y varios deberán estar preparados para estar… y no estar.

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A propósito de panistas, el que anoche anduvo entre puro artista y con pesos pesados del empresariado a nivel nacional, es el alcalde con licencia de Chihuahua capital y coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, quien acudió como invitado especial a un evento encabezado por el mismísimo Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, con el cual Bonilla compartió una buena plática y hasta la foto, además de convivir con prácticamente todo el personal de esa empresa televisiva, una de las más importantes del país, la cual le abrió las puertas al futuro candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua.

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Por cierto, ya que hablamos de Marco Bonilla, cuyo evento de toma de protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y Libertad allá en Ciudad Juárez el sábado pasado, tal parece que les generó urticaria a los morenistas, tan es así que este día en la sesión del Congreso del Estado, la diputada local de Morena, Magdalena Rentería, llevará el tema a la Tribuna del Legislativo, pues a decir del orden del día, la legisladora juarense y subcoordinadora de la bancada guinda, exigirá al Instituto Estatal Electoral que se investigue la caravana anti4T que circuló por calles de Juárez horas antes de la toma de protesta de Bonilla como futuro candidato del PAN a la gubernatura, una caravana de la cual el panismo ya se deslindó, pero que los morenistas aprovecharán para causar ruido y meter al IEE en otra encrucijada, a pesar de que los morenos ya tienen años de que arrancaron sus campañas adelantadas. Los panistas ya se lavaron las manos respecto a la mentada caravana, sin embargo, Morena aprovechará el meollo para generar ruido desde la tribuna del Congreso.

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Ya que andamos con los morenistas, el que ayer retomó sus giras por los municipios ya en su calidad de coordinador estatal de la 4T, es Cruz Pérez Cuéllar, el cual anduvo en San Francisco de Conchos y Camargo, pero antes, se confirmó que efectivamente ya interpuso un par de denuncias en contra de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y contra la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, a quienes acusa de “calumnia electoral”, luego de que en días pasados, ambas panistas lo llamaran “narcocoordinador”. Por supuesto que ambas le contestaron y volvieron a calificarlo de la misma forma, además de señalar que están en espera de ser notificadas y así responderle también por la vía jurídica.

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Quienes después de impugnar el proyecto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en el cual el árbitro de la contienda local ordena a los partidos políticos a postular mujeres a las alcaldías de cinco municipios, ofrecerán más detalles al respecto, son los priistas que dirige Alex Domínguez. Y es que hoy, el presidente del Comité Directivo Estatal saldrá a escena acompañado de los representantes del tricolor ante el INE e IEE, Óscar Núñez y Fernando Mendoza, respectivamente, los cuales, apenas y se aprobó el proyecto de acciones afirmativas, interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral, pues consideran que los consejeros se excedieron en sus facultades y además violentan la vida interna de los partidos. Hoy se sabrá más al respecto, ya que el PRI considera un abuso que el órgano electoral les exija postular mujeres en municipios que ya vienen etiquetados para ello, con todo y que han cumplido con la paridad de género.