Brewers vencen a Dodgers en el J3 y están a un juego de la Serie Mundial

Jake Bauers y Garrett Mitchell conectaron jonrones consecutivos ante Blake Snell para recuperar la ventaja en la séptima entrada, y los Milwaukee Brewers vencieron a los Los Ángeles Dodgers por 6-2 este miércoles, colocándose 3-0 arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

The Brewers take a 3-0 series lead in the NLCS! pic.twitter.com/DHW1TAldKz — MLB (@MLB) October 15, 2026

Los Dodgers acababan de tomar una ventaja de 2-1 en la parte baja de la sexta entrada antes de sufrir este duro golpe. La derrota deja a los actuales bicampeones de la Serie Mundial al borde de la eliminación. En toda la historia de la franquicia, sólo una vez antes se habían encontrado en desventaja de 3-0 en una serie de playoffs al mejor de siete juegos: fue cuando fueron barridos por los Baltimore Orioles en la Serie Mundial de 1966.

El cuarto juego se disputará el jueves en el Dodger Stadium.

Hasta la séptima entrada, Snell había retirado a 14 bateadores de forma consecutiva. El primer pitcheo del juego realizado por el dos veces ganador del Cy Young terminó en un jonrón de Jackson Chourio, y su último lanzamiento fue el cuadrangular solitario de Mitchell.

Los Dodgers acababan de tomar una ventaja de 2-1 en la parte baja de la sexta entrada antes de sufrir este duro golpe. La derrota deja a los actuales bicampeones de la Serie Mundial al borde de la eliminación. En toda la historia de la franquicia, sólo una vez antes se habían encontrado en desventaja de 3-0 en una serie de playoffs al mejor de siete juegos: fue cuando fueron barridos por los Baltimore Orioles en la Serie Mundial de 1966.

El cuarto juego se disputará el jueves en el Dodger Stadium.

Hasta la séptima entrada, Snell había retirado a 14 bateadores de forma consecutiva. El primer pitcheo del juego realizado por el dos veces ganador del Cy Young terminó en un jonrón de Jackson Chourio, y su último lanzamiento fue el cuadrangular solitario de Mitchell.

Andrew Vaughn negoció una base por bolas tras siete lanzamientos al inicio de la entrada y fue sustituido por el corredor emergente Christian Yelich. A continuación, Bauers conectó un batazo de 412 pies hacia el jardín derecho —en el undécimo lanzamiento de su turno al bat— para poner a su equipo en ventaja de 3-2, provocando que gran parte de la banca de Milwaukee saltara al terreno para celebrar. Luego llegó el turno de Mitchell, cuyo batazo recorrió 428 pies hacia el jardín derecho-central, lo que marcó el final de la actuación de Snell.

Snell permitió cuatro carreras y cuatro imparables en seis entradas, ponchó a nueve rivales y otorgó dos bases por bolas.

Los Brewers están a un paso de barrer a los Dodgers, en lo que supondría una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado, cuando los Dodgers eliminaron a Milwaukee en cuatro compromisos. Los Brewers nunca han derrotado a los Dodgers en sus tres enfrentamientos previos en postemporada.

Milwaukee amplió su ventaja a 5-2 gracias a un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski que permitió anotar a Brice Turang. Turang había llegado a base mediante un sencillo al cuadro (hacia la tercera base) y avanzó posteriormente tras un imparable de William Contreras en la octava entrada. Añadieron otra carrera en la novena entrada gracias a un sencillo remolcador de Joey Ortiz, logrado cuando ya tenía dos strikes en su cuenta.

Los Dodgers, que habían tenido dificultades a la ofensiva, tomaron la ventaja por primera vez (2-1) en la sexta entrada, tras un doble de Will Smith que impulsó dos carreras ante el relevista Abner Uribe.

Uribe, quien sustituyó al lanzador abridor novato Robert Gasser, llenó las bases al otorgar boletos a Teoscar Hernandez, Kyle Tucker y Shohei Ohtani. Smith, que llegaba al turno con un promedio de bateo de .043, conectó un doble hacia el jardín central-izquierdo, logrando así su primer imparable en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

DL Hall relevó a Uribe; permitió un hit y ponchó a dos bateadores antes de ceder su lugar a Trevor Megill en la octava entrada.

Los Dodgers jugaron en desventaja después de que Snell —quien abrió la entrada— ante Chourio permitiera el jonrón, justo cuando los aficionados aún se dirigían a sus asientos.

Posteriormente, Mitchell recibió una base por bolas y Cooper Pratt conectó un sencillo en la segunda entrada; tras ello, Snell retiró a 14 bateadores de forma consecutiva —seis de ellos por la vía del ponche—, antes de ser volver a ser castigado en la séptima entrada.

Los Dodgers tuvieron corredores en base en todas las entradas, excepto en tres, pero no lograron anotar las carreras necesarias. Hasta el momento, no han conectado ningún jonrón en la Serie de Campeonato.

Ohtani bateó de 2-1 con una base por bolas, ocupando el sexto lugar en el orden al bat; es la posición más baja en la que ha figurado desde que se unió a los Dodgers hace tres años.