Maru y el ejército electoral-Bonilla y Loya, presentes-Orgullosamente sombrerudos-“Saluditos a Jesús”

Con la presencia de la gobernadora Maru Campos, ayer quedó conformado el ejército electoral que el PAN alista para los próximos comicios. Desde Ciudad Juárez y en las instalaciones del Comité Directivo Municipal azul, la Góber presenció la entrega formal de las constancias que acreditan a los Representantes Generales Electorales, tan necesarios cuando de cuidar el voto se trata y para enfrentar mapaches, topos y mañitas heredadas que son aplicadas en la jornada electoral, como ya sucedió en el 2024 y en donde a Acción Nacional le faltaron ojos para ubicarlos.

Es así que ayer el panismo juarense estuvo de fiesta, Maru se comprometió a recuperar esa ciudad que se le ha resistido al panismo en los últimos procesos y de la cual Morena presume ser su bastión, así que con la presencia de la dirigente estatal Daniela Álvarez y del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, así como del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y otros liderazgos del PAN en la frontera, los del bolillazo se declararon listos para lo que venga y agarrar al toro por los cuernos, pues saben perfectamente que la batalla en Juárez será complicada y será enfrentar al poder del régimen, sin embargo, la presencia de la Gobernadora y ese entusiasmo que se vio, es augurio de que los panistas no se conformarán nada más con ofrecer una pelea digna… van por todas las canicas.

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Y mientras eso sucedía en Juárez, acá en la capital, en específico en el Congreso del Estado, al morenismo la burla le salió cara. Y es que todo venía acomodándose en la narrativa que el PAN quería empujar, como lo es la defensa del agua, del campo y de las familias de Chihuahua, a partir del exhorto del diputado Roberto Carreón para frenar la entrega de agua a Estados Unidos en plena sequía, un tema serio y con buen fondo político, hasta que Morena decidió meterse por la puerta equivocada. Porque en vez de rebatir el contenido, el diputado Pedro Torres prefirió burlarse de los panistas Arturo Zubía y Jaime Torres Amaya, quienes además de legisladores, son productores agrícolas, a los cuales calificó de “sombrerudos”, como si eso fuera ofensa y no una marca de identidad en un estado donde el campo es insignia.

Y ahí fue donde se le vino la noche, porque Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del PAN, le tomó la palabra al morenista y le dio la vuelta al agravio, al dejar claro que no nada más estaba ridiculizando a dos legisladores panistas, sino a la figura misma del productor chihuahuense; luego se sumó Saúl Mireles, diputado por Cuauhtémoc y también productor en esa región, lo que reforzó el contraste entre quienes hablan del campo desde el escritorio y quienes lo conocen desde la tierra. Para rematar, Pedro Torres todavía se enredó más al sacar el conflicto del agua en 2020 y hablar de agresiones de productores cuando trabajaba en Bienestar, lo que terminó por sonar más a criminalización que a argumento. En resumen, en un debate donde Morena quiso descomponer y ridiculizar la narrativa panista, acabó haciéndoles el favor: les validó el discurso, les regaló la indignación legítima y les dejó servida la escena para presentarse como los que sí entienden al campo… porque son ellos quienes lo representan y también lo viven.

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Por cierto que el escándalo por la retención de más de 118 millones de pesos del ISR por parte del Municipio de Juárez, el cual le salió con cuentas mochas al SAT, también resonó fuerte en el Pleno de Poder Legislativo, pues a través de un exhorto, los diputados locales llamaron al Ayuntamiento juarense a regularizar el embrollo que trae con el Servicio de Administración Tributaria, además que ni tardos ni perezosos, los legisladores aprobaron la moción que presentó el coordinador de la bancada morena, Cuauhtémoc Estrada, de convocar al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar a que acuda a la torre legislativa a explicar la bronca fiscal que trae con el principal recaudador federal, así que a ver si el Presidente Municipal de Juárez atiende el llamado que sugirieron los diputados de su partido, quienes son los más interesados en que Pérez Cuéllar desenrede la maraña, con eso de que desde el Consejo Nacional de Morena, el expanista es el gallo de la mayoría de ellos para la gubernatura.

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Hablando de gallos, los que ayer hicieron gala de crestas y espolones son dos de los que aspiran a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital: el fiscal General César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, esto debido a la encuesta de Massive Caller que pone a Jáuregui en primer lugar, pero a De la Peña con un crecimiento considerable. Y es que cuando le cuestionaron al Fiscal por ese ejercicio estadístico, respondió que lo ve “muy lejos”, lo que de inmediato prendió la mecha en el número dos de Palacio, quien le respondió que no debería ponerse nervioso, pues le garantiza “un rebase limpio y por la derecha”. Es así que la interna panista se empieza a poner calientita, aunque al final la unidad prevalezca y todos los suspirantes se alinearán con el ungido.

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Y si de choques se trata, con un “saluditos a Jesús”, la diputada federal del PT, Lilia Aguilar, culpó directamente a Jesús Ramírez, jefe de Asesores de la Presidencia de la República, de ser el responsable de los ataques hacia su persona y de por tanto, intentar resquebrajar la alianza entre los petistas con la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual, digan lo que digan, resultó raspada tras el batacazo al Plan A de reforma electoral. A través de X, la legisladora chihuahuense respondió a un post que la calificó de “traidora”, post que fue publicado por una cuenta que al parecer opera el exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así que las broncas siguen al interior de la 4T, en especial porque personajes que están en la cúpula, ya la traen de encargo contra líderes del Partido del Trabajo que por primera vez en casi ocho años, le plantaron cara a Morena.