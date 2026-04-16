Marie-Louise Eta debuta en Bundesliga, consciente de romper brecha de género

Ciudad de México. Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir un equipo de la Bundesliga tras asumir esta semana el banquillo del Unión Berlín, dijo ser consciente del debate que ha abierto su nombramiento al frente del plantel al romper una brecha de género; sin embargo, destacó la labor de aquellas mujeres que antes han estado involucradas en el futbol, al tiempo que aseveró estar concentrada en las metas deportivas de su equipo.

“Sé cuál es el problema del sexismo y soy consciente de que mi empleo tiene un efecto social, pero para mí esto siempre ha sido exclusivamente sobre el futbol y las personas con las que puedo trabajar”, dijo Eta quien se mostró emocionada y con gran seguridad al comparecer en su primera conferencia de prensa con el Unión Berlín rumbo a su debut del sábado en la Bundesliga.

Si bien el nombramiento de Eta al frente del Unión Berlín ha sido considerado por un amplio sector como positivo para el impulso de las mujeres en el futbol, también ha habido detractores, quienes publicaron mensajes misóginos en redes sociales. La estratega prefirió no hablar respecto al tema al considerar que lo positivo debe superar a las críticas.

“No leo los comentarios; me los hicieron llegar”, sostuvo. “No me preocupa; dice más de quienes publican esas cosas en internet que de quienes las sufren”, agregó.

Eta afirmó que ella no era una excepción en el futbol, ya que las mujeres están ocupando cada vez más puestos clave en muchos clubes de todo el mundo.

“Hay entrenadoras que me precedieron. En muchos otros países también. Entiendo el problema y el interés que suscita (por su nombramiento), pero sería estupendo que este problema no existiera y que solo importara el éxito en el terreno de juego”.

En una jornada en la que el Bayern Múnich podría proclamarse campeón de la Bundesliga, parte del protagonismo del fin de semana en Alemania será para Marie-Louise Eta, primera entrenadora en una gran liga europea y quien busca la permanencia del Unión Berlín en el máximo circuito del futbol de su país.

El histórico momento se vivirá en Berlín el sábado. Eta se sentará en el banquillo del Unión para enfrentar al Wolfsburgo, que está en la zona de descenso directo.

Será la primera de las cinco finales que tendrá que afrontar Eta, pues por ahora se tiene considerado que la próxima temporada dirija al Unión Berlín femenil, salvo que el club cambie de opinión.

“Cuento con la confianza del club y estoy contenta por ello. Lo más importante ahora es prepararme para el partido del fin de semana contra el Wolfsburgo”, aseveró Eta.