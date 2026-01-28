Marco Rubio defiende intervenciones de EU y presiones a Cuba durante comparecencia en Senado

Washington. El secretario de Estado Marco Rubio defendió enérgicamente ayer la operación militar del presidente estadunidense Donald Trump en la que fue secuestrado el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la vez explicó a los legisladores el enfoque del gobierno hacia Groenlandia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Irán y China.

Sobre Cuba, dijo al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Trump apoyaba el cambio de régimen allí, aunque no se comprometió a que fuera instigado por la administración. “No hay duda de que sería de gran beneficio para Estados Unidos si Cuba ya no estuviera gobernada por un régimen autocrático”.

Mientras los republicanos y demócratas del comité expresaban lecturas marcadamente diferentes sobre la política exterior del gobierno, Rubio abordó las intenciones de Trump y su retórica a menudo belicosa que ha alarmado a los aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares, incluidas las exigencias para tomar el control de Groenlandia.

En la primera audiencia pública desde la incursión en Venezuela del 3 de enero Rubio indicó que Trump había actuado para eliminar una gran amenaza a la seguridad nacional estadunidense en el hemisferio occidental. A consecuencia de ello, Estados Unidos está más seguro y protegido, aseguró y subrayó que el gobierno trabajaría con las autoridades interinas para estabilizar el país sudamericano.

“No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos logrando avances importantes”, declaró Rubio. “Ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas, y creo y espero que estaremos mejor en tres, seis y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí”.

Al defender la operación estadunidense en Venezuela expuso: “tres de nuestros principales oponentes en el mundo operaban desde nuestro hemisferio, desde Venezuela”, en referencia a Irán, Rusia y China, y añadió que, la supuesta cooperación de Venezuela con los narcotraficantes estaba también afectando a la región y a Estados Unidos.

El ex senador de Florida señaló que los líderes actuales de Venezuela cooperan y pronto comenzarán a ver beneficios. Pero se retractó de los comentarios preparados para la audiencia, de que Washington no titubearía en tomar más acciones militares si esos líderes no aceptan completamente las exigencias de Trump.

“Puedo decirles ahora mismo con total certeza que no estamos preparados para ello, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, expresó Rubio. “Creo que ello requeriría el surgimiento de una amenaza inminente del tipo que no anticipamos en este momento”.

Dijo que a Venezuela pronto se le permitirá vender petróleo que ahora está sujeto a sanciones estadunidenses, y los ingresos serán destinados a pagar servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica. Indicó que el dinero de las ventas de crudo se depositará en una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos, y se liberará después de que Washington apruebe los presupuestos mensuales que presenten las autoridades venezolanas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas en su comparecencia, Rubio señaló que “hicimos múltiples intentos para que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque entendíamos que él era un impedimento para el progreso. No se podía llegar a un acuerdo. Este tipo ha hecho múltiples acuerdos. Los ha roto todos”.

En ese contexto, informes de inteligencia estadunidenses han generado dudas sobre si Delcy Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia de Washington para que Caracas corte formalmente los lazos con sus “aliados internacionales” como Irán, China y Rusia, dijeron en los últimos días cuatro personas familiarizadas con los informes. Los funcionarios estadunidenses han dicho públicamente que quieren que Rodríguez rompa las relaciones con Irán, China y Rusia, incluida la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela.

Pero Rodríguez, a cuya ceremonia de juramentación asistieron representantes de esos países a principios de este mes, aún no ha anunciado públicamente tal decisión.

En la audiencia de Rubio hubo cuestionamientos a las políticas de Trump en Venezuela y su potencial para alentar movimientos de China contra Taiwán y de Rusia aún más en Ucrania, así como sus amenazas de quitarle Groenlandia a Dinamarca —miembro de la OTAN—, y sus insultos sobre las contribuciones de la alianza atlántica a la seguridad estadunidense.

Rubio minimizó todas estas preocupaciones.

Dijo que la indignación sobre Groenlandia dentro de la OTAN se apacigua, y que se llevan a cabo conversaciones sobre cómo manejar las exigencias de Trump. El presidente republicano insiste en que Estados Unidos necesita Groenlandia para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, pero recientemente se retractó de su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos que apoyan a Copenhague.

El secretario de Estado desestimó las críticas de que Trump socava la alianza, a la vez que repetía la añeja queja estadunidense de que las naciones que la integran necesitan incrementar sus presupuestos de defensa.