Marchas del Orgullo toman las calles; exigen respeto, inclusión y frenar discriminación

Miles de personas participaron este sábado 6 de junio en las primeras Marchas del Orgullo LGBTQ+, realizadas en distintas ciudades del país como Guadalajara, Mérida, León y Pachuca. Entre música, baile, banderas multicolores y consignas, los contingentes salieron a las calles para celebrar la diversidad; pero también para exigir respeto, igualdad, inclusión y una vida libre de violencia y discriminación.

Guadalajara y Mérida: fiesta, visibilidad y exigencias

En Guadalajara (Jalisco), alrededor de 7 mil personas marcharon de la Glorieta de La Minerva hasta la Glorieta de las y los Desaparecidos: monumento que desde 1951 se dedicó a los Niños Héroes, pero que en 2018 fue rebautizado por manifestantes que exigían la localización de dos estudiantes universitarios.

En la movilización LGBTQ+ participaron representantes de organismos enfocados en igualdad, migración, refugio y derechos humanos, aparte de colectivos locales. Durante el trayecto, se recordó que todavía existen pendientes para garantizar plena igualdad y condiciones de vida dignas para las personas de la diversidad sexual y de género.

Mientras que en Mérida (Yucatán), la XXIV Marcha de la Diversidad Sexual reunió a cientos de personas sobre el Paseo de Montejo, donde integrantes de la comunidad LGBTQ+, colectivos, activistas y aliados avanzaron con pancartas, vestuarios, banderas, carros alegóricos, comparsas y presentaciones drag. La jornada combinó un ambiente festivo y mensajes a favor del respeto y contra la discriminación, con el apoyo de familias y personas adultas mayores que acompañaron la movilización.

León y Pachuca piden derechos, seguridad y avances legislativos

En León (Guanajuato), cerca de 25 mil personas participaron en la Mega Marcha Estatal Pride 2026, de acuerdo con los organizadores. El contingente partió del Parque Hidalgo hacia la Plaza Principal, encabezado por una bandera de más de 100 metros, mientras los asistentes denunciaron la homofobia, crímenes de odio y exclusión que aún enfrenta la comunidad LGBTQ+. Tal marcha se realizó con cierres viales y vigilancia de las corporaciones locales de seguridad.

Más hacia el centro del país, en Pachuca (Hidalgo), cientos de personas asistieron a la XXVI Marcha del Orgullo, que inició en la Plaza Independencia frente al Reloj Monumental. Una representante de la comunidad LGBTQ+ en la entidad, Karen Quintero, aprovechó el aforo para solicitar a los diputados no frenar la agenda de derechos humanos y avanzar en iniciativas pendientes. Los presentes insistieron en que la movilización buscaba mantener visibles las demandas de la comunidad ante la violencia, exclusión y discriminación que persisten en distintos ámbitos sociales.

Fuera del ambiente festivo que distinguió a las marchas, estas movilizaciones sirvieron como un recordatorio de que la agenda LGBTQ+ sigue abierta en distintos puntos del país. Las exigencias de seguridad, reconocimiento, inclusión y acceso pleno a derechos marcaron una jornada en la que colectivos, familias y personas aliadas insistieron en mantener la visibilidad como una forma de resistencia y acompañamiento comunitario.

Con información de López Dóriga