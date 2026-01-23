Marcas chinas de autos ya son las terceras más elegidas en México

En poco menos de una década las marcas de automóviles de origen chino se han posicionado como las terceras más elegidas por los consumidores mexicanos, rebasando a las alemanas, las coreanas y dejando muy atrás al resto de marcas europeas, de acuerdo con datos del Inegi y las estimaciones de distribuidores automotores.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el 2025 se comercializaron en México 143,573 automóviles de marcas chinas, pero si a esa cifra se le suman los poco más de 100,000 vehículos que la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) estima facturaron las marcas chinas que no reportan al Inegi, se tiene una venta consolidada de marcas de 244,310 unidades.

Con ello, las marcas chinas desbancaron del tercer sitio a las alemanas (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche) y a las coreanas (Hyundai, KIA), que acumularon ventas por 175,995 y 165,669 unidades, respectivamente.

Las marcas japonesas (Nissan, Toyota, Mazda, Honda, Suzuki, Mitshubishi, etc.) se mantienen en el primer sitio, con 627,361 vehículos y las estadounidenses (General Motors, Chrysler y Ford Motor), en segundo, con 320,956 automotores ligeros.

Al Inegi reportan regularmente las siguientes marcas chinas: Auteco, Changan, Foton, Geely, Great Wall Motor, JAC, Jetour Soueast (que dejó de reportar entre marzo y octubre), MG Motor y el importador MOTORNATION, que, a su vez, comercializó el año pasado los logotipos BAIC, JMC, DFSK y SERES.

No reportan al Inegi marcas como BYD, GAC, Bestune, Zeekr o Grupo Chirey (que abarca las marcas Chirey, Omoda Jaecoo). Este último solía reportar, pero dejó de hacerlo en mayo del 2025.

De estas marcas la más importante es BYD, que a tres años de haber desembarcado en México presume de haber comercializado 80,000 unidades en el 2025, todas electrificadas (eléctricas, híbridas e híbridas enchufables).

Esta cifra la convertiría, de hecho, en la marca china con más ventas y la séptima marca en facturación a nivel nacional, superando a marcas de mayor trayectoria en el país como Chrysler, Hyundai, Ford o Honda.

Según el registro del Inegi, de enero a diciembre del año pasado, las ventas de autos nuevos de las marcas que le reportan cifras ascendieron a un millón 523,583 vehículos, pero la AMDA estima que al considerar a todas las marcas chinas que no enteran sus números, la facturación fue de un millón 625,722 unidades.

Esta semana el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que las marcas chinas se encaminan a dominar el mercado global, especialmente en lo que se refiere a vehículos eléctricos.

En el texto titulado “Chinese EVs Blow Past Tesla and Tariff s En Route to Global Reign” (Los vehículos eléctricos chinos superan a Tesla y a los aranceles y se encaminan hacia el reinado global), el diario refiere que en los últimos meses México se ha unido a los esfuerzos de Estados Unidos y de la Unión Europea por frenar la creciente demanda de los vehículos eléctricos más populares de China.

El diario citó el reciente acuerdo entre los gobiernos de Canadá y de China a través del cual el primero abrirá un cupo para la importación de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos con el arancel de la nación más favorecida, de 6.1 por ciento.

Frente a ello, dijo “México ha ido en la dirección opuesta, aumentando los aranceles al 50% este año para los vehículos fabricados en China y otros países que no comparten acuerdos de libre comercio mutuos”, haciendo referencia al gravamen aprobado por el congreso mexicano a finales del 2025.

Impacto arancelario

Sobre estas tarifas, diversas marcas chinas con operación en México como Changan, Geely o GAC han referido que no tendrán un impacto inmediato en los precios al consumidor final, gracias a una agresiva gestión de inventarios.

“Para amortiguar el aumento de precios, los fabricantes de automóviles chinos aumentaron las exportaciones a México a fines del año pasado, abasteciéndose antes del aumento de aranceles”, dijo el WSJ, atribuyendo la información a ejecutivos de la industria consultados.

Resalta que, pese a la aplicación de aranceles, este año incluso marcas chinas como BAIC iniciarán operaciones en México bajo el modelo de subsidiaria, dejando atrás el modelo de importación a través de un distribuidor (como era MOTORNATION).

Pese a los obstáculos que enfrentará este año en México, nuestro país está posicionado en el top 10 de mercados de BYD, junto a Brasil, Reino Unido, Bélgica, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Indonesia y Australia. (Con información de Lilia González).