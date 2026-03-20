Mantiene Protección Civil alerta por onda de calor en el estado

-Las temperaturas superarán los 35°C en gran parte de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantendrá la onda de calor sobre el estado durante este fin de semana, lo que provocará un incremento en las temperaturas con valores que superarán los 35 grados centígrados (°C) en la región fronteriza y otras zonas de la entidad.

Se esperan cielos despejados y nula probabilidad de lluvia. No obstante, persistirá el contraste térmico con mañanas de frías a frescas, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde aún podrían presentarse algunas heladas.

Ante estas condiciones, la dependencia llama a tomar precauciones adicionales para evitar enfermedades respiratorias, debido a los cambios bruscos de temperatura que se presentarán entre el amanecer y las horas de mayor radiación solar.

Los registros máximos pronosticados incluyen valores de 38°C en Ojinaga, mientras que Juárez y Delicias alcanzarán los 36°C. En Chihuahua capital el termómetro llegará a los 35°C, al igual que en Camargo.

En Janos y Cuauhtémoc se registrarán 34 y 30°C, respectivamente. Chínipas ha registrado valores extremos previamente, para este domingo se mantendrá con una máxima de 36°C.

Se anticipan rachas de viento que pueden superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en localidades del norte como Juárez y Guadalupe. En Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Jiménez y Camargo, las ráfagas podrían alcanzar los 35 km/h, mientras que en Guachochi, Balleza y Parral serán de 25 km/h.

Estos vientos combinados con las altas temperaturas y la baja humedad relativa incrementan el riesgo de incendios, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar encender fogatas o realizar quemas en áreas abiertas.

La CEPC reitera la importancia de extremar cuidados ante este periodo de calor, a la vez que llama a los habitantes de la región serrana a mantener el abrigo adecuado durante las primeras horas del día antes del ascenso térmico vespertino, para prevenir complicaciones de salud.

Protección Civil mantendrá un monitoreo permanente del clima para emitir avisos oportunos en caso de que las condiciones de calor extremo se prolonguen durante la siguiente semana. Para reportar cualquier incidencia, comunicarse al número de emergencia 9-1-1.

Se recomienda a la población beber agua de manera constante para mantener una hidratación adecuada y evitar el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, así como no exponerse al sol de manera prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros, sombrero o sombrilla y aplicar protector solar.