Mantiene Célula BOI despliegue permanente de seguridad en Guadalupe y Calvo

• Participan la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano

Como parte de la estrategia coordinada para fortalecer la seguridad en la región serrana, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) mantienen el despliegue operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo, con recorridos permanentes tanto en la cabecera municipal como en las diversas comunidades de la demarcación.

En estas acciones participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, quienes realizan patrullajes, recorridos de vigilancia y puntos de revisión en áreas estratégicas.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad de los habitantes, preservar el orden y la paz social, así como inhibir la comisión de delitos mediante una presencia permanente de las corporaciones de seguridad en la región.

Estos operativos están enfocados en la detección y aseguramiento de armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo, además de la localización y captura de personas que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, fortaleciendo con ello las acciones de procuración de justicia y combate a la impunidad.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad y seguridad de las familias chihuahuenses.