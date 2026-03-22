Mamá de José Ángel Bichir revela cómo sobrevivió su hijo a la caída desde un tercer piso

La familia de José Ángel Bichir volvió a pronunciarse sobre el accidente que puso en riesgo la vida del actor, luego de que su madre, Patricia Pascal, revelara nuevos detalles sobre la caída y el elemento que, según su testimonio, fue clave para evitar un desenlace fatal.

El incidente, que generó gran atención mediática en días recientes, ocurrió en la Ciudad de México, cuando el actor cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente. Desde entonces, su estado de salud y las circunstancias de lo ocurrido han sido seguidos de cerca tanto por los medios como por el público.

Mamá de José Ángel Bichir revela detalles inéditos de su accidente

En entrevista con una revista de circulación nacional, Patricia Pascal, mamá de José Ángel Bichir compartió su versión de lo ocurrido y destacó un elemento que, asegura, fue clave para la supervivencia de su hijo: unos cables que amortiguaron el impacto de la caída.

“Lo sostuvieron los ángeles… donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que en unos cables cayera en ellos. Y entonces se llevó los cables y entonces ya fue un golpe menos”, expresó.

La madre del actor describió el hecho como un “milagro”, al considerar que, de no haber existido estos cables en la trayectoria, las consecuencias habrían sido mucho más graves.

Su testimonio coincide con otros reportes que indican que el impacto no fue completamente directo contra el suelo, sino que se redujo parcialmente antes de que el actor llegara al pavimento.

Crisis emocional habría provocado el accidente de José Ángel Bichir

El accidente de José Ángel Bichir ocurrió a mediados de marzo, cuando el actor cayó desde su departamento ubicado en un tercer piso. Tras el incidente, fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron diversas lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y complicaciones abdominales.

Mientras las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido, su familia explicó que el hecho estuvo relacionado con una crisis emocional, descartando que se tratara de un acto intencional. De acuerdo con su versión, el actor atravesó un episodio de paranoia que alteró su percepción de la realidad.

Según este testimonio, el intérprete habría sentido que alguien lo perseguía, lo que lo llevó a intentar escapar en medio de un estado de confusión. Esta reacción, derivada de una percepción distorsionada del entorno, habría sido determinante en el momento de la caída.

Entre los factores que pudieron influir se mencionan preocupaciones relacionadas con su carrera y dificultades para encontrar oportunidades laborales, lo que habría impactado en su estabilidad emocional.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico clínico específico, su familia ha insistido en que se trató de una crisis que requiere atención y acompañamiento, abriendo también la conversación sobre la importancia de la salud mental en el ámbito artístico.

José Ángel Bichir continúa su recuperación en casa

Tras varios días hospitalizado, José Ángel Bichir fue dado de alta y actualmente se recupera en casa, donde también enfrenta un proceso emocional derivado del accidente.

De acuerdo con su entorno, el actor sufrió múltiples lesiones, entre ellas daños en la nariz, pérdida de dientes y diversas afectaciones físicas, por lo que aún deberá someterse a intervenciones médicas adicionales.

Pese a la gravedad del incidente, su familia ha subrayado que el desenlace pudo haber sido mucho más severo, y que las condiciones en las que ocurrió la caída fueron clave para que hoy se encuentre fuera de peligro.