Conmemora Congreso 200 años de la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Aceves

El Congreso del Estado de Chihuahua conmemoró este 28 de septiembre los 200 años de la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Aceves, así como el 202 aniversario de la instalación del H. Congreso del Estado, con una jornada orientada a reconocer la memoria, historia y legislación de Chihuahua.

La presidenta del Poder Legislativo, Joceline Vega Vargas, mencionó que, a 202 años de la instalación del Congreso, se mantiene la responsabilidad de representar a las y los chihuahuenses y construir, mediante el diálogo, las decisiones que requiere el Estado. Asimismo, reconoció a todas las personas que, con su trabajo, han contribuido a preservar la memoria histórica y mantener viva la Biblioteca Legislativa.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo la representación histórica “De la Diputación Provincial al Congreso Constituyente”, en el Salón Consistorial, iniciando con el recorrido en la planta baja del estacionamiento del Congreso del Estado, para trasladarse después al lugar del evento.

En el mezanine de la torre legislativa se ofreció un ciclo de conferencias que con la participación del Mtro. Pablo Frías Reyes, coordinador del Archivo Institucional del Tribunal Estatal Electoral, con el tema “Orígenes y evolución de la democracia en Chihuahua”.

Asimismo, el Prof. Rubén Beltrán Acosta, jefe del Archivo Histórico Municipal y cronista de la ciudad, dio comentarios sobre el libro “Archivo Histórico, guardián de la memoria del municipio de Chihuahua”.

Finalmente, se realizó también la inauguración de una exposición del acervo de la Biblioteca Legislativa, además del tradicional corte de pastel por el aniversario.