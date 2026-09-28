Designa Morena a Clara Luz Flores como su coordinadora estatal en Nuevo León

Clara Luz Flores Carrales fue anunciada como la ganadora del proceso interno de Morena en Nuevo León, por lo que asumirá la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado.

El resultado fue dado a conocer por Minerva Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, durante el encuentro en el que se presentaron las mediciones realizadas entre los distintos perfiles que participaron en el proceso.

Hernández Mora explicó que la definición se realizó mediante dos ejercicios demoscópicos: una primera encuesta telefónica y, posteriormente, una encuesta en vivienda.

Previo a dar a conocer el resultado, la dirigente nacional de Morena reconoció la participación de los diferentes aspirantes y destacó la presencia de cuadros del movimiento en Nuevo León.

“Un estado que ha sido retador para nuestro movimiento, hoy cuenta con grandes cuadros y compañeras y compañeros que representan la fuerza que existe en un estado”, afirmó.

Finalmente, comunicó que los resultados de la encuesta colocaron a Flores Carrales al frente del proceso.

“El pueblo de Nuevo León, a través de esta encuesta, ha dado como ganadora a la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, a la compañera Clara Luz Flores Carrales”, anunció.

Con el nombramiento, Morena concluyó la etapa de definición de su coordinación estatal, en un proceso en el que participaron diversos aspirantes del partido y sus aliados.