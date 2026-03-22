Mamá de Eitán se declara como la única culpable del homicidio de su hijo

Vianey Esmeralda H. G. reconoció su responsabilidad en la agresión y homicidio de su hijo Eitan Daniel, de un año y 6 meses de edad.

Según información de El Diario de Ciudad Juárez, en audiencia inicial por el presunto delito de homicidio agravado, la imputada señaló ante el juez en turno que ella era la única responsable del crimen.

Señaló que durante el último mes ocultó los maltratos al padre del menor, Brayan Gabriel S. A.

Por su parte, el progenitor, al tener nacionalidad estadounidense, solicitó representación consular en la audiencia, sin embargo, no fue posible conseguir funcionarios consulares.