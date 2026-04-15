Maíz está por los suelos, pero el trabajo e insumos cuesta; Canaco ante posible incremento de tortillas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que este posible incremento a la tortilla de maíz es posible, pues aunque el precio del maíz este “por los suelos” lo que se necesita es valorar la cadena de trabajo y productividad que conlleva llevar una simple tortilla a la mesa, asegura que no es redituable en la actualidad aún cuando está en contra de dicho incremento.

“Piensan que porque el costo de maíz esta muy bajo, sienten que la tortilla no más se hace del maíz, que no se hace de mano de obra que no se utilizan otros insumos, que el transporte del maíz no cuesta, el salario cuesta y es necesario que requieran un incremento”, comentó.

Asegura que el margen de utilidad de tortillerías es muy baja, pero con los incrementos a los combustibles, impuestos, incremento de salario, da una emergencia económica en la cual es necesario buscar una balanza.

“Escuchaba ayer al líder de tortilleros y tiene la razón si no hay utilidades para el bien de sus propietarios, generan economía y empleo a veces lo más sencillo es incrementar”, mencionó.

Espera que no se dé el incremento, sin embargo a nivel nacional se habla de un incremento de hasta 5 pesos más, aunque no esta generalizado.