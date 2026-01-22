Lupita Borruel da seguimiento a la situación del IMSS Morelos y acude al hospital para escuchar a la ciudadanía

Como parte del seguimiento permanente a la situación que enfrenta el Hospital General Regional No. 1 “Morelos” del IMSS, la regidora Lupita Borruel Baquera, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, realizó una visita al nosocomio para atender de manera directa las solicitudes y preocupaciones de la ciudadanía.

Luego del exhorto presentado en sesión de Cabildo, Borruel ha mantenido comunicación constante con usuarias y usuarios del sistema de salud, quienes continúan acercándose para exponer diversas problemáticas relacionadas con la atención médica, la falta de información sobre pacientes hospitalizados y el surtido de medicamentos. En atención a estas solicitudes, la regidora acudió al Hospital Morelos para escuchar puntualmente cada uno de los casos.

Durante la visita, dialogó con personas que se encontraban a la espera de consulta, con familiares de pacientes internados y con ciudadanos que acudieron al área de farmacia, con el objetivo de conocer de primera mano su situación y dar seguimiento a las gestiones correspondientes.

Lupita Borruel señaló que este trabajo forma parte de una labor constante de seguimiento y atención a las solicitudes ciudadanas, cumpliendo con la visión de cercanía y responsabilidad de la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla. Asimismo, reiteró que continuará realizando las gestiones necesarias y manteniendo comunicación con las instancias correspondientes para que las inquietudes de la ciudadanía sean atendidas.