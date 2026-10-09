Luis de Llano reaparece y fija postura sobre la serie ‘Timbiriche’ y se deslinda de su historia 

En medio del estreno de la serie sobre la historia de ‘Timbiriche’, Luis De Llano aseguró que se opone al uso de su imagen y anunció que no volverá a pronunciarse públicamente mientras continúe el trámite judicial.

El estreno de Timbiriche llegó acompañado de una nueva postura de Luis de Llano . Este jueves, justo cuando el primer capítulo de la serie se transmite por televisión abierta, el productor reapareció en redes sociales para referirse al proyecto, al uso de su imagen y al proceso judicial que mantiene con Sasha Sokol .

Luis de Llano fija postura sobre la serie de Timbiriche y se deslinda de su historia

Luis de Llano compartió un comunicado que presentó como su “postura oficial” y en el que adelantó que no volverá a hablar públicamente del tema mientras continúe el procedimiento ante las autoridades.

“A todos y todas… Les comparto información puntual sobre mi postura oficial, de cumplimiento judicial, silencio procesal y deslinde de terceros, ante el estreno hoy en TV de la bioserie, en un desplegado publicado hoy 8 de octubre de 2026. No habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso”.

Luis de Llano podría pasar hasta cinco años en la cárcel tras desacatar sentencia a favor de Sasha Sokol. (Agencia México)

En el documento, la representación legal del productor sostiene que De Llano ha presentado ante el juzgado correspondiente la documentación relacionada con el cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia modificada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El comunicado también señala que, debido a las obligaciones derivadas del proceso y al derecho a la privacidad de las partes involucradas, el mensaje publicado este jueves será la única declaración oficial que De Llano y su equipo jurídico emitirán sobre el expediente y los hechos que fueron discutidos durante el juicio.

Otro de los puntos centrales de su postura tiene que ver directamente con la serie. De acuerdo con el documento, el productor y sus representantes legales notificaron por las vías correspondientes su oposición al uso de su imagen y derechos sin consentimiento en cualquier producción de ficción o documental.

En ese sentido, su equipo legal se deslindó de las versiones o narrativas que puedan presentar las empresas involucradas en el proyecto y señaló que cualquier asunto relacionado con el proceso continuará por las vías institucionales de los tribunales.

¿Qué relación tiene la serie Timbiriche con el caso Sasha Sokol?

La postura de Luis De Llano ocurre mientras Timbiriche lleva a la pantalla la historia de la agrupación que marcó la música juvenil mexicana en los años 80. La producción de ViX está planteada como una ficción inspirada en hechos reales y en una investigación periodística, por lo que no se presenta como un documental. La serie incluye entre sus historias el episodio relacionado con Sasha Sokol y Luis de Llano.

El caso se remonta a la relación que ambos mantuvieron cuando Sasha era menor de edad. En 2022, la cantante habló públicamente de lo ocurrido durante su adolescencia y posteriormente inició un proceso civil contra el productor.

En junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo promovido por el productor y dejó firme la condena civil derivada del juicio. Entre las medidas establecidas se encuentran una disculpa pública, una indemnización y otras obligaciones relacionadas con el caso.

El fallo también tuvo repercusiones más amplias en materia de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual durante la infancia, al establecer criterios sobre la prescripción de acciones civiles en este tipo de casos.

El estreno de Timbiriche también enfrenta otras polémicas

La llegada de la serie a la pantalla ocurre además en medio de cuestionamientos de integrantes originales de Timbiriche. Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra han señalado que no participaron en la creación del proyecto ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad para esta versión de la historia.

“Ante el próximo estreno en Vix de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad y con una sola voz. Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, subraya el mensaje publicado en las redes sociales de los integrantes.

Aunque rechazaron tener participación en la serie de ViX, los seis integrantes dejaron abierta la posibilidad de contar su propia historia en el futuro y bajo sus propias condiciones: “Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

La producción, protagonizada por un elenco joven, cuenta con ocho episodios y combina elementos de ficción con acontecimientos inspirados en la historia real de la agrupación. Su primer capítulo se transmite este jueves 8 de octubre por Las Estrellas, mientras que los dos primeros episodios estarán disponibles en ViX a partir del viernes 9.