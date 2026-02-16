“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”: Sheinbaum tras despido de Marx Arriaga y confirma ofrecimiento de consulado

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el despido de Marx Arriaga de su cargo como titular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se deriva de que se resistió a modificar los libros de texto.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que ante esto se le ofrecieron varias opciones a Marx Arriaga para mantenerse en el gobierno, entre las que se encuentra la opción de convertirse en embajador de México.

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona, el movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador”, señaló.

Sheinbaum narró que junto a la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, habían planteado agregar información en los libros sobre el papel de las mujeres en la historia y otros temas, pero Marx Arriaga no estaba de acuerdo con la modificación.

La mandataria señaló que este fue un “primer desencuentro” con el funcionario y a partir de esto, ella afirma que le pidió al secretario Mario Delgado ofrecer opciones para su salida.

“Frente a esta situación se le ofrecieron otras opciones, entre estas la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga”, añadió.

La presidenta afirmó que Marx Arriaga realizó un trabajo “extraordinario” para la elaboración de los libros de texto, “pero todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones”.

Sin embargo, señaló que ella no está de acuerdo con la manera en la que se le notificó de su despido, pero aseguró que no hubo agresión por parte de los policías.