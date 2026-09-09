Logra FDZC sentencia de 11 años de prisión contra imputado por desaparición forzada en la colonia Martín López

– Lesionó de muerte a la víctima y trató de ocultar el cuerpo en una alcantarilla

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra del imputado Luis Abelardo B. G., por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ante el caudal probatorio del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, admitiendo su responsabilidad penal.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 15 de abril de 2025, Luis Abelardo B. G., en compañía de diversos sujetos, lesionó a la víctima de iniciales R. A. L. M., y luego lo escondieron en una alcantarilla, ubicada debajo de un puente en la colonia Martín López, de esta ciudad de Chihuahua.

El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado un mes después, bajo un puente de la Avenida Fuerza Aérea, en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado de las investigaciones ministeriales, Luis Abelardo B. G. fue detenido con orden de aprehensión cumplimentada el 14 de enero de 2026, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la calle 34 y Miguelitos de la colonia Campesina, en la ciudad de Chihuahua.

Fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, y con la terminación anticipada del proceso, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 37/2026, ayer martes 08 de septiembre, le dictó la sentencia de prisión, además, lo condenó a pagar la cantidad de 1 millón 410 mil 728 pesos como reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.