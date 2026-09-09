“Hoy la seguridad tendrá un antes y un después con Torre Centinela”: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante la inauguración de la Torre Centinela en Ciudad Juárez es una gran logró para la seguridad del estado.

“Obra emblemática, son extraordinaria en la forma en la que trabaja y se va a multiplicar el control tanto en la ciudad y el estado, lamentablemente por cuestiones de agenda no podré asistir, pero me hubiera encantado asistir porque a partir de hoy la seguridad tendrá un antes y un después”, comentó.

Esto dará la posibilidad de que la gente inhiba las acciones delictivas más en una de las ciudades más problemáticas del país, pues Juárez se consideraba una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Cabe destacar que hoy se espera la inauguración formal del proyecto insignia en el tema de seguridad.