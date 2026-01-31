Localizan cuerpo sin vida con huellas de violencia en la carretera a Aldama

La noche de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 45 años de edad en un punto cercano a la carretera Aldama, a la altura del kilómetro 12, en el cruce de la calle 21 y Valle de Guadalupe, dentro de la colonia Valle de Chihuahua.

El hallazgo se realizó entre brechas aledañas a la zona, donde junto al cuerpo fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma de fuego de alto calibre, lo que hace presumir que la víctima fue privada de la vida de manera violenta.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos presentaban avanzado estado de descomposición y signos de haber sido afectados por la fauna del lugar, ya que a la víctima le faltaba un brazo y parte del torso.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, quienes procedieron a asegurar y acordonar el área para preservar la escena.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los trabajos correspondientes de levantamiento de indicios y procesamiento del lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido determinada y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.