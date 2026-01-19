Localizan a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia Diego Lucero

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición la tarde de este lunes en una tapia ubicada en la calle Socialismo número 110, entre Martín Avitia y Juan Escutia, en la colonia Diego Lucero.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de un fuerte olor proveniente del inmueble. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo del cuerpo, el cual presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego.

La zona fue ampliamente acordonada para preservar la escena, mientras agentes municipales fungieron como primeros respondientes. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes, así como del levantamiento de evidencia.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y será a través de los estudios forenses que se determine el tiempo aproximado de muerte y demás detalles del caso. La Fiscalía inició la carpeta de investigación para esclarecer este hecho violento.