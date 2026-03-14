Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a joven con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) encontró sano y salvo a Francisco Javier G. T., 23 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Este masculino fue reportado por sus familiares, ayer viernes 13 de marzo, y gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, fue localizado hoy sábado, en la colonia Laderas de San Guillermo.

Ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada, afirmó que durante su ausencia no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.