Localiza FGE Occidente a salvo a profesor reportado desaparecido

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente dio por concluida la carpeta de investigación iniciada con motivo del reporte de ausencia y/o desaparición de Humberto D. A., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 07 de julio del 2026.

El masculino de 58 años de edad, fue encontrado en buenas condiciones físicas y mentales, la noche de ayer martes, en la Avenida 16 de septiembre a la altura de un conocido centro comercial de la ciudad de Cuauhtémoc.

Previamente, había sido localizado su vehículo tipo pick up, debidamente estacionado y cerrado, que él mismo dejó en las cercanías de unas instalaciones deportivas de la colonia Benito Juárez.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente y exhaustiva en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.