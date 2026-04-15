Localiza AEI a joven con reporte de desaparición en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Comisión Local de Búsqueda en la Fiscalía de Derechos Humanos, localizaron sano y salvo a Jesús Eduardo A. V., quien contaba con reporte de desaparición, interpuesto el 08 de abril del año en curso, en la ciudad de Chihuahua.

Por medio de la aplicación de los protocolos de investigación y búsqueda, los agentes ministeriales localizaron a la mencionada persona de 29 años de edad, la mañana de este miércoles 15 de abril, en la calle 37 de la colonia Granjas Familiares, en la ciudad de Chihuahua.

En su declaración ante el Ministerio Público, indicó que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de ningún delito.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajo permanente en la búsqueda de personas que tienen reporte de ausencia y/o desaparición.