Señala IP grave la reforma de Ley de Amparo; afectará a los que menos tienen para defenderse jurídicamente

Ante la aprobación a la Reforma de la ley de Amparo que se dio antier, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que esta pone en peligro la defensa de los ciudadanos contra el gobierno, argumenta que los que más sufrirán son los que menos tienen para pagar un proceso jurídico.

“Era previsible ya que para ello con mayoría simple de Morena y sus aliados lo podían hacer, esta reforma te podría decir que es la más peligrosas que ha propuesto este gobierno, se que muchos no entendemos por que no somos técnicos y no somos abogados, pero el amparo para lo que sirve es para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, lo que esta haciendo el gobierno es debilitando un instrumento jurídico que tenemos los ciudadanos para defendernos del poder así de grave es esta reforma ¿Y sabes a quien daña más? a la gente que no tiene dinero para defenderse”, comentó.

En este sentido explicó que cuando alguien se ampara se detiene de alguna forma la acción del gobierno de manera general, ahora se impide la aplicación general, en palabras del líder sindical de patrones, esta ley golpeará a los que menos tienen para pagar una defensa jurídica, que define que es lo más grave.

Cabe destacar que fue el pasado martes que se dio la aprobación de dicha reforma, que era una preocupante para el sector empresarial, hoy no tiene retorno.