”Sea quien sea”, garantiza Xóchitl Gálvez ir contra corruptos

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD en su visita por Ciudad Juárez aseguró que sí hay evidencias en contra del ahora exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldivar, por lo que, de ganar la Presidencia se va investigar a los corruptos, “sea quien sea”.



Tras su visita por la ciudad fronteriza, la candidata respondió a la prensa sobre temas importantes, como apoyo a las maquiladoras, migración, entre otros.

P: Nos habló de las quejas que le manifestaron de las quejas que le manifestaron los empleados de aquí de las maquiladoras, ¿cómo ve a Ciudad Juárez?

XG: Pues yo lo que creo es que el gran problema que se tiene es que al Presidente no le importó el tema de la seguridad.

El Alcalde no puede solo, por eso yo he dicho claramente que voy a apoyar a los alcaldes para que le paguen mejor a la policía, para que tengan recursos, les quitaron el Fortaseg, el Fortamun, se los voy a devolver a los alcaldes para que pongan cámaras de seguridad, para que tengan patrullas.

A la Gobernadora, por supuesto que la voy a apoyar, con recursos federales para que pueda tener centros de mando, centros de inteligencia, policía bien equipada, pero sobre todo el apoyo del Gobierno Federal.

P: Tiene un alcalde señalado de corrupción en Juárez de Morena. ¿Cómo va a ser para que se lleguen los recursos?

XG: Bueno, sí el alcalde. A ver, yo lo que dije es que les vamos a dar a los alcaldes los recursos. Si hay un acto de corrupción, que lo denuncien, que lo investiguen y si lo meten a la cárcel, eso ya.

Pero yo tengo la obligación de trabajar con todos los alcaldes, con todos los alcaldes. O sea, independientemente del partido que gobierne. Yo lo que quiero decir es, voy a trabajar con los alcaldes y no voy a ver colores, porque quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos.

P: Pero aquí es un tema sentido la corrupción precisamente por los ciudadanos.

XG: Ok, bueno, que lo denuncien. Que lo metan a la cárcel. ¿Salió corrupto el alcalde?

P: Mucho.

XG: Ah, bueno, pues eso sí yo no lo sabía. Y si hay corrupción, yo le diría al alcalde, pues que rinda cuentas a Ciudad Juárez, ¿no? Pero ya se va, ¿no?

P: Ya se va. Va a buscar la reelección.

XG: Ah, bueno, ya. Será con el siguiente alcalde, pero no va a ganar. Pues si salió corrupto, no va a ganar.

P: Candidata, ¿Cuáles son las pruebas contundentes que usted ve en esta investigación en contra del Ministro en retiro?

XG: Lo primero que quiero decir es que la propia Claudia hace unos días dijo que aclarara lo de su pensión, ¿no? Que fuera el Ministro Zaldívar el que dijera por qué tiene una pensión de 198 mil pesos, si, él ha dicho mucho de la autoridad, de la austeridad Republicana. Y pues por un lado habla de eso, pero por el otro lado no renunció a su pensión.

Dos, el propio Presidente el 21 de febrero dijo que se reunía con el Ministro para hablar sobre los casos. Digo, eso lo dijo el Presidente. Y pues todos sabemos que eso está prohibido.

O sea, tú no puedes como Presidente influir en el poder.

Y tres, el Ministro se queja de que se hace con una denuncia anónima. Me parece que él abrió 283 casos de investigación con denuncias anónimas. Entonces, bueno, pues parece que eso es factible en el Poder Judicial alguien que sabe de un caso de corrupción lo denuncia.

Y yo lo que creo es que lean el libro de Hernán Gómez «De la traición en Palacio», porque Hernán, desde ese entonces, ya habla de que el ministro Zaldívar y el Consejero Jurídico Julio Scherer cabildeaban asuntos en el Poder Judicial con jueces. Y creo que sería bueno volver a releer el libro de Hernán, porque Hernán es de ellos.

Hernán es de la 4T y ahí ya señala varios actos de corrupción desde hace como un año que sacó el libro. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver una investigación. Creo que sí se debería de separar del cargo, porque pues no es nada honorable que esté acusado de tráfico de influencias.

Y yo creo que muchos jueces pues deberían de declarar y de decir si fueron intimidados por el Ministro Zaldívar. Debe haber pruebas de quién les llamó, cómo les llamó. Pues eso hoy deja mucho a huella el celular.

P: ¿Por eso hoy no culpan a Claudia, tienen que investigar sus bienes?

XG: Bueno, yo creo que eso es parte de la investigación. Lo que me parece que Claudia hace mal es de inmediatamente, pues, funcionar como corcholata, ¿no?, empezarlo a tapar antes de que se investigue.

P: ¿Cómo ve usted la emigración en Ciudad Juárez?

XG: El tema de emigración me parece delicado. Por supuesto que hay que respetar plenamente los derechos humanos de los migrantes.

Desafortunadamente México no ha hecho un convenio con Estados Unidos para que haya una cooperación para los migrantes que están aquí esperando una visa humanitaria. Necesitamos así darle recursos al Gobierno del estado, a la Alcaldía para que haya albergues seguros. Para que los migrantes estén en una buena condición.

Y yo agregaría algo. Habría que ver la posibilidad si alguno de estos migrantes puede entrar a un programa de capacitación, certificación laboral para poder conseguir un trabajo en el tiempo que están en Ciudad Juárez y puedan tener una mejor calidad de vida.

P: El Instituto está ejerciendo violencia con los migrantes en Chihuahua, incluso los están deportando, pero las detenciones han sido muy violentas, sobre todo en la ciudad de Chihuahua.

XG: El Instituto de Migración, el Instituto de Migración es muy violento. De hecho, ayer me pidieron mi credencial bajando del avión. Eso está prohibido, está prohibido que un mexicano o cualquier persona sea molestada dentro del territorio nacional.

Porque ellos no, no estoy pasando un puesto migratorio, no estoy entrando a México. Entonces, eso que sucede de estarle pidiendo documentación a las personas que transitan libremente, está prohibido en la ley.

De hecho, yo hice un Punto de Acuerdo para que se prohíba, se castigue, porque la Constitución es muy clara. Nadie puede ser molestado dentro del territorio nacional.

P: ¿Y la relación con Estados Unidos cómo será?

XG: Una relación de cooperación, de transición, de trabajo y de resolver los problemas.

P: Xóchitl, ¿qué vamos a ver en los próximos debates? Porque en el primero hubo muchas descalificaciones, pero no se observaron casi propuestas.

XG: El formato del debate no se prestó porque hubo muchas interrupciones, había demasiadas preguntas, no podíamos debatir.

No hubo descalificaciones. Yo te voy a decir, Claudia Sheinbaum sigue sin contestar si su mamá tiene cuentas o no en paraísos fiscales. El debate era sobre corrupción.Y puse el tema del colegio Rébsamen, de la línea 12 del Metro, donde murieron 52 personas por negligencia criminal de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum era Delegada y no clausuró el colegio. Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno y no le dio mantenimiento al Metro y se murieron. No se caen los metros, eso no es normal.

Entonces, ahí lo que yo le pedí es que respondiera sobre ese tema, respondiera sobre los Panama Papers. Dijo el martes que iba a emitir un comunicado, por cierto ¿Se acuerdan?

Hasta la fecha no ha dicho absolutamente nada. Y la única pregunta es, ¿tiene o no su familia dinero en paraísos fiscales?

¿Por qué es importante? Porque a paraísos fiscales se va dinero que no quiere pagar impuestos. Y nosotros queremos que todo mundo pague impuestos. Y una más, ella me dijo en el debate que ella vivía en un departamento rentado y yo vivía en una casa. Que, por cierto, mi casa, yo les dije, si es ilegal, demuélanla, ella era Jefa de Gobierno cuando se construyó mi casa.

O sea, mi casa está inscrita en el registro público de la propiedad. Es una casa de 250 metros en una colonia popular. Reforma Social se llama la colonia donde yo vivo. En cambio, ella dijo que no tenía propiedades.

Y ya salió el peine. Tenía cuatro casas al principio del 2018. Y ahora ya no aparecen en su declaración. No sé qué se hayan ido los dineritos a paraísos fiscales. digo, que diga qué pasó con las cuatro casas. Porque rentado no vive.

Y para ella fue la declaración de que, a sus 60 años, ella no tenía una propiedad. Pero ya vimos que no solo tenía una, tenía cuatro, nada más que las escondió.

P: ¿Ve equidad en la contienda sobre todo por tanto recurso que trae Morena?

XG: No, pues no. Está disparejo esto. Ellos traen toda la lana del mundo. ellos traen millones, pero yo traigo corazones. Muchas gracias.

P: Candidata, sobre el tema de Saldívar, entonces, ¿no ve una posibilidad de que la ministra presidenta pueda acaparar el poder dentro del Poder Judicial?

También hay grupos y han denunciado que es una intentona de hacerse de todo el control del Poder Judicial.

XG: Que Zaldívar rinda cuentas. Nada más que los que fueron presionados declaren que se haga una investigación, eso es lo que se pide. Yo no diría, no especulemos.

El señor Zaldívar, pues parece que sí le encontraron, le encantaba el negocio, eso lo dice el libro de Hernán Gómez, un cuate de Morena, léanlo, vale la pena.

Muchas gracias, muchachos. Tiene que salir. Gracias.