“Lo hubieran pensado antes de cometer esos agravios, ahora hay que aguantar vara”: Adriana Terrazas a diputados de Morena

Luego de la marcha realizada ayer por diputados locales de Morena, quienes acusan a las autoridades electorales y al Gobierno del Estado de utilizar la denuncia que interpuso su compañera Adriana Terrazas por violencia política de género para impedir su reelección, la denunciante y presidenta del Congreso del Estado afirmó que dicha marcha es un acto desesperado y les sugirió “aguantar vara”.

“Lo hubieran pensado muchísimo antes de cometer este y más agravios que ellos conocen, ahora hay que aguantar vara, la marcha y sus quejas son actos desesperados ante lo evidente, cómo ocultar lo que hicieron, es imposible”, declaró Terrazas Porras.

La presidenta del Poder Legislativo resaltó que “la marcha no sé qué objeto perseguía, a lo mejor buscaba ahuyentar o asustar a las autoridades para que no hagan lo que deben de hacer, que es resolver conforme a Derecho y conforme a la ley, entonces si ellos consideran que con marchas van a lograr que las cosas cambien, pues eso lo hubieran pensado antes de cometer todos los actos que denuncié”.

“Ellos son los que están litigando mediáticamente, a través de marchas un asunto que se debe resolver conforme a la ley”, argumentó la diputada de Morena.

Asimismo, Adriana Terrazas señaló que lo que hicieron sus compañeros del Grupo Parlamentario de Morena “es irreversible, ahora quieren culpar a la señora Gobernadora de algo que no tiene absolutamente nada que ver, como si yo no me pudiera defender sola. La verdad siempre sale a flote, no pueden haber aventado la piedra y después esconder la mano”.