Disminuyen accidentes fatales en primer trimestre del año: CCV

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Joan Sarroca Rey dio a conocer que en el primer trimestre de este año se ha presentado una disminución en accidentes fatales en la ciudad.

“Hemos visto una disminución en los accidentes fatales, comenzamos no con números positivos pero con números más bajos, si mi memoria no me falla tenemos 11 fallecidos en estos últimos meses”, comentó.

Tan solo el año pasado fueron 20 personas que perdieron la vida en este mismo periodo del año pasado, lo cual es una disminución con una alentadora concientización.

Cabe destacar que sigue la campaña de evitar accidentes fatales en la capital, piden a la ciudadanía evitar el uso del celular a la hora de manejar, asimismo, el uso del cinturón de seguridad, actualmente los principales atropellos y accidentes fatales se presentan en el Periférico R. Almada.