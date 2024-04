Advierten sobre peligros por complicaciones de la apnea del sueño

Expertos en salud advirtieron sobre los riesgos de padecer las complicaciones generadas por la apnea del sueño en conferencia organizada por la Regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua.



La apnea del sueño es una afección frecuente en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces mientras la persona descansa. Eso puede impedir que el cuerpo reciba suficiente oxígeno. Ocurre cuando el cerebro no envía las señales necesarias para respirar. Las afecciones médicas que influyen en la forma en que el cerebro controla las vías respiratorias y los músculos torácicos pueden provocar apnea central del sueño.

Olaf Gómez y Ángel Díaz explicaron a los asistentes, que este padecimiento puede generar accidentes cerebrovasculares o incluso accidentes de tránsito, debido a que las personas que no reciben suficiente oxígeno a la hora de dormir, pasan el día con cansancio y manejan somnolientas, lo que puede traer consecuencias de alto riesgo.

Explicaron que la apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces durante el sueño y eso reduce o detiene por completo el flujo de aire. Cualquier cosa que pueda estrechar las vías respiratorias, como obesidad, amígdalas grandes o cambios en los niveles de hormonas, puede aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño.

A través de estas actividades la Comisión de Salud busca que a través de la prevención se eviten enfermedades crónicas o problemas que se generan a consecuencia de no dormir bien.