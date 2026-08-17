Lo detienen por allanamiento a una mina en San Francisco del Oro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron con una orden de aprehensión a un masculino de nombre Abel Armando V. G., por su probable responsabilidad en el delito de allanamiento.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 26 de febrero de 2024, el detenido de 37 años de edad, se introdujo de manera ilegal a las instalaciones de la empresa minera ubicada en el municipio de San Francisco del Oro, en donde los trabajadores lo señalaron como ajeno a la plantilla laboral.

La detención de Abel Armando V.G., se realizó este lunes 17 de agosto en calles de la colonia Che Guevara, en la ciudad de Parral, y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a solicitud de esta representación social.

Será llevado a la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.